Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал тех, кто выступает с миротворческой позицией по войне России против Украины.
Об этом он написал в колонке для Washington Post
По его словам, изначальный нарратив "Украина должна исчезнуть, чтобы Россия успокоилась" сменился тезисом "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле".
Нынешний нарратив, по словам Ермака - "Украина должна прекратить освобождение территорий, чтобы предотвратить новую мировую войну".
"Нас это не устраивает. Украина стремится к миру. Но наши условия известны - наказание за преступление агрессии, защита "права на жизнь, свободу и безопасность", восстановление территориальной целостности Украины, гарантии безопасности и решимость мирового сообщества воплотить эту программу", - отметил он.
Переговоры Украины с РФ: что известно
Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока при власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ракетный террор Украины 10 октября — это попытка склонить наше государство к переговорам.
Сегодня Зеленский рассказал, что за 8 дней Россия разрушила 30% электростанций в стране. После такого военного преступления для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места".
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