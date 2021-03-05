В частности, относительно внешней политики они договорились активизировать сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне скоротечной международной обстановки.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у неё общие с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом взгляды на ситуацию в Украине.

Об этом говорится в заявлении фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии по итогам ее телефонного разговора с Байденом.

В частности, относительно внешней политики они договорились активизировать сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне скоротечной международной обстановки.

"Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", - сказано в заявлении.

«Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила тесно координировать наши политические программы и меры, особенно в отношении Восточной Европы. Мы имеем общие взгляды на ситуацию в Украине», - подчеркивается в заявлении.

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Украина - НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко