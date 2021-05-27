Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призналась, что считает Украину сексистской страной.
Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24" вечером в четверг.
Она объяснила, что сейчас не испытывает неприятных вещей с гендерной точки зрения. Впрочем, к подобному выводу относительно Украины она пришла на пути к нынешней должности.
"Заведующей кафедрой я тоже не чувствовала никаких гендерных дискриминаций. А вот свой путь от председателя комитета, через ГБР до Генеральной прокуратуры, должности генпрокурора... Украина - сексистская страна. Я хочу написать пост об этом - уже две-три недели я об этом думаю. Хочу найти правильные слова. Женщинам в этой стране непросто", - сказала генпрокурор.
Также Венедиктова в этом же интервью заявила, что не удовлетворена решением суда об избрании народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее одиозного нардепа от ОПЗЖ Илью Киву журналисты заподозрили в сексистском высказывании в отношении женщин.
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