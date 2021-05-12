Депутат из ОПЗЖ в очередной раз публично выругался.

Одиозный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который недавно защитил кандидатскую диссертацию, отличился сексистским высказыванием.

Сегодня, во время брифинга под Офисом генпрокурора, куда он пришел с партийным лидером Виктором Медведчуком, Кива использовал нецензурную лексику с сексистским подтекстом. Как пишет ТСН, нардеп грубо отреагировал на вопрос журналиста о причастности Медведчука к передаче месторождения "Глубокое" в Крыму оккупантам. Подобные обвинения от СБУ и ОГП Кива назвал необоснованными.

Читайте также"Коллеги" Кивы: в 18 нардепов из ОПЗЖ обнаружили научные степени

"На заборе иногда х*й написано, но это не значит, что туда бабы бросаются. Говорить можно все, что угодно", - заявил он.

Примечательно, что похожую лексику Кива использовал ранее. По данным СМИ, в феврале 2020 года, комментируя информацию о своей переписки с российским политиком Жириновским, Кива сказал журналистам: "Вы очень узко мыслите. Человек подписан у меня как "Жирик"... Владимир Вольфович и это может быть кто угодно. На заборе вот тоже х*й написано, но это не значит, что на него надо садиться".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован