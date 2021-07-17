Сегодня, 17 июля, седьмая годовщина крушения самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, который сбили зенитной ракетой "Бук" с оккупированной территории Донбасса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
"Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений", – отметил президент Владимир Зеленский.
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Президент подчеркнул, что Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который продолжается в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями в этом деле для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.
Она также назвала причастными к транспортировке и боевому применению "Бука" четырех человек.
Суд в Гааге в марте 2020 года начал рассмотрение дела о сбитом самолете рейса МН17.
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