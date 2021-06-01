Президент отметил, что этот план не станет альтернативой нормандскому формату, поскольку будет "более глобальным".

Президент Владимир Зеленский выступает за подписание с США и Евросоюзом плана "Б" для Украины, который бы предоставлял военные гарантии безопасности до вступления страны в НАТО и охватывал вопрос как восстановления территориальной целостности, так и обеспечения энергетической безопасности нашего государства.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам главы государства, Украина может иметь план "Б" для обеспечения своей безопасности до вступления в НАТО.

"Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом (США Джо - УНИАН) Байденом, потому что это уже за пределами нормандского формата", - заявил он.

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Президент подчеркнул, что этот план нужен до вступления Украины в НАТО, потому что в нем говорится о том, что "мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности".

"Если мы сегодня это делаем - это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии. То есть это такой план "Б", который очень быстрый, чтобы выйти из коллапса, в котором все находятся", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что это вопрос диалога с большими политическими игроками. "Это может быть быстрый план относительно членства Украины в НАТО или как альтернатива. Мы можем говорить об этом, мы понимаем европейские страны, которые опасаются нашего членства в Альянсе. Но мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России. А это кое-кто из европейцев хочет сделать", - сказал он.

Президент уточнил, что этот план должен включать, в частности, гарантии военного характера, энергетическую безопасность.

Кроме того, Зеленский отметил, что этот план не станет альтернативой нормандскому формату, поскольку он будет "более глобальным".

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Автор: Константин Гончаров