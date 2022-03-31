Владимир Зеленский подчеркнул, что в ближайшие дни ждет конкретных результатов от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко, также возвращен посол из Грузии.

Об этом он сказал в видеообращении по итогам 35-го дня войны.

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, чтобы Украина могла завоевать свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться при должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека. Такого посла Украины. Из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. Несмотря на все уважение: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что в ближайшие дни ждет конкретных результатов от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Таких же результатов на днях жду от военных атташе. Дипломатический фронт - это один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и на помощь армии. Как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - заявил глава государства.

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