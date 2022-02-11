Глава МИД Украины заявил, что Россия не должна иметь свободу для манипуляции темой военных учений с целью блокирования торговых путей в Черном море.

Украина обратилась к Европейскому Союзу, Организации Североатлантического договора (НАТО), Организации Объединенных Наций и дружественным государствам для координации ответа на блокирование Россией Черного и Азовского морей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга в Харькове, который транслировался в социальной сети Facebook.

"Мы сразу по линии МИД проинформировали об этих действиях Российской Федерации генерального секретаря ООН, Европейский Союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий, потому что безопасность Черного моря касается каждого из нас. Ответа одной Украины будет недостаточно, и мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные действия в ответ", - сказал Кулеба.

"Россия не должна иметь свободу, чтобы манипулировать темой учений для того, чтобы блокировать по сути торговые пути в Черном море. Сейчас вы могли видеть, что появилась новая информация относительно изменения координат учений. Поэтому ситуация является динамичной. Мы внимательно за всем следим и находимся в постоянных консультациях с партнерами по сдерживанию этих действий России и касательно наших коллективных действий в ответ", - добавил министр.

Он отметил, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Румынии, и по украинской инициативе вопрос блокировки Черного и Азовского морей будет предметом переговоров.

"Мы сегодня будем находиться на связи и с НАТО, и с Румынией по этому поводу", - сообщил Кулеба.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

В январе Россия направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов РФ.

10 февраля в Минобороны РФ заявили, что отряд больших десантных кораблей ВМФ России зашел в Севастополь. В ближайшее время отряду "предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки" ВМФ РФ.

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко опубликовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые продлятся в феврале. "Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он.

10 февраля, МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Россия 10 февраля внезапно отменила запланированное перекрытие Азовского моря, о котором стало известно накануне. Впрочем, относительно Черного моря изменений относительно "блокады" нет - очевидно, она будет продолжаться.

Вас также могут заинтересовать новости: