По данным секретаря СНБО, 800 тысяч местных жителей уже получили паспорта России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям, поскольку 800 тысяч местных жителей уже получили паспорта России.

Об этом он заявил во время брифинга по поводу ситуации на Донбассе.

"Несколько слов относительно предъявляемых к ним требований, касающихся Минских соглашений. Мы за выполнение Минска по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ", - заявил Данилов.

По его данным, Россия раздала уже 800 тысяч своих паспортов местному населению. Данилов также отметил, что Российская Федерация нарушает Минские соглашения.

"Она их совершенно не выполняет, потому что там есть первый пункт, с чего нужно начинать, и есть другая ситуация, когда Россия выдала уже 800 тысяч паспортов и требует проведения, в первую очередь, выборов. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В сентябре 2021 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что, по разным данным, на оккупированном Донбассе паспорта РФ получили от 630 до 740 тысяч человек.

4 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что страны Запада должны ввести санкции против РФ из-за паспортизации жителей оккупированного Донбасса.

Напомним, также Данилов заявил, что есть большая угроза провокаций, которые могут делать представители РФ на оккупированном Донбассе. Данилов добавил, что никаких приказов на освобождение украинских территорий силовым путем не было.

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