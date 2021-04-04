Главнокомандующий ВСУ отмечает, что украинская армия уже стала настоящим щитом Европы.

Вступление Украины в Североатлантический альянс пойдет на пользу не только Киеву - он усилит НАТО.

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Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по случаю годовщины создания Организации Североатлантического договора.

Хомчак подчеркнул, что сегодня украинская армия активно сотрудничает с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы.

"Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера по расширенным возможностям. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - отметил главнокомандующий.

Хомчак отметил, что в этом году украинские военные примут участие в пятнадцати многонациональных учениях за пределами страны и девяти - на территории Украины. Киев участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане. Также рассматривается вопрос присоединения к операциям (миссиям) в Ираке и “Морской охранник” в Средиземном море.

"Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе.

Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину – оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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Автор: Дмитрий Захаров