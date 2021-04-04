Президент Украины поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности», - говорится в сообщении.

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Также, по словам президента, Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ.

«Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Североатлантический альянс отмечает 72-летие своего создания.

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Автор: Инна Андалицкая