Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
«Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности», - говорится в сообщении.
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Также, по словам президента, Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ.
«Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня, 4 апреля, Североатлантический альянс отмечает 72-летие своего создания.
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