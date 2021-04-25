Также Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани решительно осудили многочисленные нарушения Россией международного права и оккупацию украинских и грузинских территорий.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Грузии Давид Залкалиани договорились координировать усилия по приближению стран к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Читайте такжеВ Польше заявили, что Россия пытается сорвать получение Украиной ПДЧ в НАТОКак сообщает пресс-служба

Министерства иностранных дел Украины, находясь 23 апреля с рабочим визитом в Румынии, Кулеба провел переговоры с Залкалиани.

В частности, собеседники обсудили безопасность в регионе, наращивание военного присутствия России вблизи границ с Украиной и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Главы украинской и грузинской дипломатии решительно осудили многочисленные нарушения Россией международного права, в частности блокирование Керченского пролива, оккупацию украинских и грузинских территорий, бордеризацию в Грузии и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.

Грузинский министр отметил угрожающее сходство нынешних действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе, с событиями, которые предшествовали российско-грузинской войне 2008 года.

Также стороны уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получению Плана действий по членству в Альянсе.

«Членство Украины и Грузии в Евросоюзе и НАТО - лишь вопрос времени», - считает глава украинской дипломатии.

Кроме того, Кулеба и Залкалиани согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили и Залкалиани, а также визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Грузинский министр положительно оценил инициативу Украины «Крымская платформа» и подтвердил готовность своей страны активно участвовать в ее деятельности.

Кулеба отдельно подчеркнул, что украинская сторона уделяет особое внимание делу задержания в Грузии граждан Украины Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, рассчитывает на ее беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее освобождение наших граждан.

Вторжение РФ в Грузию

На ночь 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль

над самопровозглашенной республикой Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибло более 400 человек, более 2 тыс. получили ранения.

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Автор: Виталий Саенко