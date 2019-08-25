Украина не признает "выборы" на территории оккупированной Абхазии – МИД

В МИД призвали Россию к пересмотру решения о признании «независимости» так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Украина не признает так называемые президентские выборы на территории оккупированной Абхазии.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Украины заявлении о непризнании так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии.

Читайте такжеЭволюция позиций Зеленского насчет оккупированных территорий: почему президент начинает действовать уверенно (укр.)

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа 2019 года», - сказано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что «Украина не признает эти фейковые «выборы» и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия».

«Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия», - говорится в заявлении.

В МИД Украины призвали Россию «к уважению и неукоснительному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании «независимости» так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, в самопровозглашенной Республике Абхазия проходят так называемые президентские выборы. На пост так называемого президента претендуют девять кандидатов, в том числе и действующий глава государства Рауль Хаджимба.