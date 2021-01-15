В МИД напомнили, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции от 1970 года О мерах, направленных на запрет и предотвращения незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

В МИД Украины не приемлют ультиматумов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика относительно условий возвращения иконы, вывезенной из оккупированного Луганска, которую он попытался подарить главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"То, что икона происходит с украинской территории - это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а будет оказывать содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил он.

Спикер напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции от 1970 года О мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

"Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозного и светского исторического памятника, а также по требованию другого государства-участника предпринимать соответствующие шаги для обнаружения и возвращения любой подобной культурной ценности", - отметил Олег Николенко.

Скандал с подаренной Лаврову украинской иконой

В декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы из Украины в Боснию и Герцеговину. В ведомстве проанализировали обнародованное в СМИ изображение отметки на иконе и установили, что это «печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее». За период работы с 1926 по 1930 год эта комиссия выявила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина.

Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.

5 января Додик заявил, что вернет икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине. По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. "Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону... Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи", - заявил Додик.

Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

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Автор: Андрей Василюк