Продолжение "зерновой сделки" влияет на следующую посевную кампанию в Украине, отметил член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

России не нравится "зерновая сделка", потому что мир отказывается от их агропродукции в пользу украинской.

Как сообщает пресс-служба Верховной рады Украины, об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"Еще летом Лавров (глава МИД России Сергей Лавров - УНИАН) неоднократно заявлял, что доля Украины на мировом рынке зерна всего 1-2%, и это очень мало. Однако, когда открылся зерновой коридор, когда все увидели, какое количество контрактов мы подписываем, какое количество судов грузится, потому что все хотят нашу сельскохозяйственную продукцию, россияне запаниковали", - сказал парламентарий.

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По его словам, России не нравится ситуация с "зерновой сделкой", потому что их агропродукция не пользуется популярностью, а многие страны мира вообще отказываются от нее.

"По сравнению с прошлым годом десятки стран отказались от сотрудничества с РФ. Между тем нашу продукцию хотят, потому что мы стабильны. Даже во время COVID-19, во время других катаклизмов Украина выполняла все контракты, мы никогда не подводили наших друзей, наших партнеров. Я думаю, что зерновой коридор будет работать, потому что это важно для всего мира, который уже четко понимает манипуляции России", - подчеркнул политик.

Он добавил, что продление действия "зернового соглашения" влияет и на следующую посевную кампанию в нашем государстве, ведь для ее проведения необходимы средства, чтобы закупить семена, удобрения. Для этого аграриям нужно экспортировать собранный урожай.

"Также сейчас ведутся переговоры с различными фондами, чтобы они помогли нашим фермерам. Однако экспорт должен работать, потому что нужны еще и средства для выплат дольщикам, которых в Украине 8 миллионов. Не надо забывать, что около 50% населения Украины проживает в сельской местности. Эти люди напрямую зависят от сельского хозяйства, работающие в этой сфере, получают деньги за паи и тому подобное", - отметил Соломчук.

"Зерновая сделка" 2022 - самые важные новости

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия подписали при посредничестве Турции отдельные соглашения с ООН по восстановлению после начала полномасштабной войны экспорта украинского зерна Черным морем. Они предусматривают вывоз зерна из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов. Соглашения действуют 120 дней с возможностью пролонгации.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышли из Одессы 1 августа.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы "террористического акта" против кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что Украина продолжит "зерновую инициативу", несмотря на риторику России.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору, поэтому 31 октября из трех портов Большой Одессы вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции.

Вместе с тем координатор Черноморской зерновой инициативы ООН Амир Абдулла продолжает свои переговоры со всеми тремя государствами-участниками, пытаясь возобновить полноценное участие в Стамбульском совместном координационном центре.

По подсчетам Мининфраструктуры, за 3 месяца реализации "зерновой инициативы" 422 судна экспортировали почти 10 млн тонн агропродукции.

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