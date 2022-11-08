Из-за действий агрессора количество проверенных судов за день упало в несколько раз.

Россия после возобновления своего участия в "зерновой сделке" начала задерживать работу "коридора". Сейчас в очереди остаются 210 кораблей. Количество проверенных судов упало до 8-9 за день, хотя в дни отказа РФ от участия инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов за день.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью LIGA.net заявил, что при необходимом прохождении 25-30 кораблей через действия РФ проходит лишь 8-9 судов.

"Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны участвуют в инспекции. Но их запланировано сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость - 25-30 в сутки", - пояснил заместитель министра.

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По его словам, по состоянию на 7 ноября очередь на заход в украинские порты составляла 88 судов. Кроме того, еще 18 груженых судов ждали инспекцию "на выход" в турецких территориальных водах.

"За три месяца работы коридора мы отправили миру 10,1 млн тонн зерновых из портов Большой Одессы. Это значительный показатель в масштабах мира. Поэтому наша задача - наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн тонн. Если бы инспекции работали без задержек - было бы не менее 6 млн тонн за месяц - это реальный показатель, который может давать коридор", - подытожил Васьков.

"Зерновой коридор"

Как сообщал УНИАН, соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции было подписано 22 июля в Стамбуле (Турция).

Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября 2022 года РФ заявила о выходе из "зерновой сделки" из-за якобы совершенного теракта на корабле Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Несмотря на это Украина продолжила экспорт зерна. В украинских портах отгрузили рекордный для военного времени объем зерна.

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