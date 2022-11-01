Из украинских портов 31 октября вышли 12 судов с продовольствием.

Украина продолжила экспорт зерна, несмотря на выход Российской Федерации из зернового соглашения. В украинских портах отгрузили рекордный для военного времени объем зерна.

Об этом пишет Sky news.

По данным военного управления Одессы, 31 октября из украинских портов вышли 12 судов с 354 500 тоннами сельскохозяйственной продукции, в том числе 40 000 тонн зерна на судне Ikaria Angel, которое направлялось в Эфиопию.

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Это был самый большой караван судов за один день после заключения в июле сделки по экспорту зерна из Черного моря при посредничестве Турции и ООН.

Отмечается, что корабли отправились по своим маршрутам через два дня после того, как Москва приостановила свое участие в зерновой сделке в ответ на атаку беспилотников на Черноморский флот РФ, базирующийся во временно оккупированном.

Выход РФ из зерновой сделки - что известно

Россия 29 октября объявила, что приостанавливает участие в соглашении по экспорту укрианского зерна, но в 31 октября суда с зерном вышли из портов Украины.

При этом Москва обвинила Киев в атаке на суда в Севастопольской бухте. Кроме того, в РФ заявили, что один из беспилотников могли запустить с гражданского судна, которое используется для экспорта продовольствия.

В свою очередь координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Мартин Гриффитс заявил в Совете Безопасности ООН заверил, что ни одно из судов не находилось в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошла атака.

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