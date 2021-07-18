Российский журналист назвал статью Путина "неким миксом школьных учебников истории и фрагментов соловьиного помета".

Статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" напоминает книгу Адольфа Гитлера "Mein Kampf".

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко.

"Это что-то похожее на фрагменты "Mein Kampf". Это попытка собрать русский рейх из трех частей" – считает он.

Журналист считает, что Украине следует рассматривать подобную риторику президента РФ как готовность к нападению, поэтому необходимо продолжать укреплять армию.

"Для официального Киева это, безусловно, угроза. "Зеленский, сдавайся, Киев, сдавайся". Нормальная власть – а я думаю, что в Украине нормальная власть, – может отреагировать только одним образом: укреплять свою армию, продолжать политику становления украинской политической нации", – добавил Яковенко.

"Историческая часть абсолютно бредовая, это все совершенно смешно. Это мультфильмы о трех богатырях. Фактура детсадовская. Это некий микс школьных учебников истории и фрагментов соловьиного помета, который транслируется по российскому телевидению. Начиная от исключительно славянских корней российской государственности. Куда девали финно-угорские корни, тюркские корни, германские корни российской власти? По крайней мере, Романовские. Путин написал ахинею", – констатировал журналист.

По мнению Яковенко, статья Путина фактически является обоснованием его агрессивной политики в отношении соседних государств.

"Это обоснование аннексии, агрессии, войны против Украины, захвата Беларуси и так далее. Фундаментальная идея в том, что русский народ ограбили, обобрали, он обижен и он должен вернуть награбленное".

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Также он считает, что за статьей могут последовать новые агрессивные действия со стороны России.

"Дальше пойдет русификация Донбасса. Он будет и дальше перевариваться. Что касается остальной территории Украины, то при малейшей возможности – а она представится, как только Украина ослабнет – Путин использует этот момент для нападения. Если к этому моменту Украина не вступит в НАТО и не окажется под его зонтиком", - отметил оппозиционер.

Путин написал "статью" "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из-за "отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

По мнению Путина, современная Украина – это"детище советской эпохи".

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Автор: Денис Прядко