Азербайджан приглашает Украину инвестировать в благоустройство освобожденных от оккупации регионов.

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова надеется на увеличение товарооборота и взаимных инвестиций в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время деловой встречи посольства с представителями деловых кругов Азербайджана в Украине.

«Маленький десятимиллионный Азербайджан инвестировал в Украину за несколько последних лет около двух миллиардов долларов, а Украина с 215 компаниями, которые работают в Азербайджане, инвестировала в нашу страну всего лишь 25 млн долл. Я надеюсь, что в следующем году произойдет увеличение товарооборота и взаимных инвестиций между нашими странами», - сказала Ахундова.

Посол отметила, что Азербайджан приглашает Украину инвестировать в благоустройство освобожденных от оккупации регионов.

«Сейчас к нам приехали делегации из Италии, у нас были делегации крупных бизнесменов из Турции, и уже начались дорожные работы, уже начались работы по благоустройству освобожденных от оккупации регионов. Я считаю, что Украина может и должна принять участие в этих процессах, потому что Украина наш стратегический партнер», - сказала она.

Ахундова выразила благодарность Решетиловскому району Полтавской области, который хочет стать побратимом города Агдам, освобожденного от оккупации.

«Будущее соглашение о побратимстве будет иметь символическое значение, потому что люди просят сделать их побратимами одного из районов, освобожденных от оккупации. Вот в чем смысл этого. Понимаете, какая это потрясающая идея. Это первая инициатива, я считаю, на уровне Украины, а может, во всем мире», - сказала она.

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Автор: Богдан Слуцкий