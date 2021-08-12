Над Украиной нависла угроза, полагает спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (Украина, РФ и ОБСЕ) Алексей Арестович считает, что угроза агрессии России с территории Беларуси есть.

Позиция нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко такая – белорусская территория пока не будет использована против украинского государства с военной точки зрения, поделился мнением Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседник уверен, что Киев справится, и военная угроза со стороны Беларуси не приобретет уровня, при котором стратегическое положение нашей страны резко ухудшится.

"…Я вижу угрозу, но думаю, что пока принципиальная позиция Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения. Но угроза есть, у нас есть соответствующее планирование, и реагировать должны соответственно", – добавил спикер.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. В результате избирательной гонки Александру Лукашенко "нарисовали" победу с огромным отрывом. В стране вспыхнули протесты. Оппозиция и ее сторонники назвали результаты выборов сфальсифицированными.

Начались массовые акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. Ряд стран Запада, в частности и Украина, не признали выборы в Беларуси 2020 и не считают Лукашенко легитимным президентом. Против белорусской стороны были введены санкции.

Отношения между Украиной и Беларусью ухудшились.

Белорусские президентские выборы признала Россия, и это не удивительно – страны с 8 декабря 1999 года работают над созданием Союзного государства, РФ предоставляет Беларуси кредиты.

На белорусской территории есть российские военные объекты.

Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Беларусь решила выступить в качестве посредника – переговоры ТКГ по Донбассу начали проводить в Минске.

После ухудшения отношений между Украиной и Беларусью переговоры решили перенести.

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Автор: Екатерина Присяжнюк