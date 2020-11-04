Сегодня вторая годовщина со дня смерти активистки.

Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте такжеДело Гандзюк: суд вынес приговор Павловскому

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Соломия Бобровская (фракция «Голос») обратилась в сессионный зал парламента почтить минутой молчания Гандзюк, которая погибла 2 года назад.

Она отметила, что Гандзюк для «многих или части этого зала (речь идет о сессионном зале ВР – УНИАН) является подругой».

Убийство Екатерины Гандзюк и расследование дела

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, которые обвиняются в организации и заказе преступления, задержали, они находятся под стражей. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк