В ОП сказали, кто входит в новый террористический альянс.

Власти РФ финансируют террористический альянс - "ось зла", в которую, в том числе входят ХАМАС и "Хезболла".

Об объединении злых сил рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире канала "FreeДом". По его словам, Россия будет все больше средств вкладывать в зло, поскольку понимает основное - что преступления, которые оно совершает, пугают общества в разных развитых государствах.

"Есть консорциум различных организаций, таких как ХАМАС, как "Хезболла", есть ультраправые нацистские политические партии, которые претендуют на долевое участие в парламентах или местных органах власти даже в Европе. Есть боевики, которые захватывают власть в ряде стран на африканском континенте. Это все и есть террористический альянс. Есть Иран, Северная Корея. Есть прокси, которые выполняют задачи, как ХАМАС в Израиле. Есть прокси, которые через Россию могут инвестировать ресурсы в военное производство и насыщать боевиков оружием", - заявил собеседник.

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Советник главы ОП добавил, что российская сторона "является автором всего этого".

Интересные новости о сотрудничестве РФ с боевиками - сейчас это стоит знать

Директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов говорил, что российские власти очень давно сотрудничают с боевиками ХАМАС и "подкармливали" их, и координировали с ними свои действия. По его словам, еще во времена СССР в Крыму готовили палестинских боевиков для войны против Израиля.

Позже руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что в нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября текущего года есть след РФ.

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