После согласования кандидатуры Залужного на должность посла в Лондоне должны пройти определенные процедуры.

Процедура назначения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного послом в Великобритании уже запущена – сейчас оформляются документы.

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, уже поступило соответствующее представление министра иностранных дел с предложением о назначении Залужного послом. По его словам, президент Владимир Зеленский его поддержал и согласовал.

Сибига добавил, что после согласования кандидатуры Залужного на должность посла в Лондоне должны пройти определенные процедуры.

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"Формальным финалом истории является указ президента о назначении после получения агремана британской стороны", – констатировал он.

Назначение Залужного послом: что известно

7 марта 2024 года появилась информация, что бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного назначили на новую должность. Его кандидатуру согласовал на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии президент Зеленский.

Министерство иностранных дел уже направило британской стороне соответствующий запрос на агреман. Комментируя это назначение, глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Лондон – это одна из важнейших столиц мира, и "туда не отправляют кого попало". Министр выразил уверенность в том, что назначение Залужного послом отвечает как интересам бывшего главнокомандующего, так и интересам Украины.

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