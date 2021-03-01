Заместитель руководителя ОП отметил, что украинское общество чувствует несправедливость и с ним "надо говорить".

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов призывает судей объяснять на судебных сайтах мотивы принятия решений, которые вызывают резонанс в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

"Хочу выразить большое сожаление по поводу тех событий, которые происходят в последнее время в государстве через призму отдельных судебных решений. Когда в судебную систему или в судебное решение примешивается политика и чрезвычайная эмоция человека, который не знает саму суть процесса, - это превращается в очень опасное явление, которое становится все сложнее предотвращать", - сказал Смирнов.

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Заместитель руководителя ОП обратился к представителям судебной власти.

"Понимаю, что суд не обязан объяснять мотивы принятия своего решения. Но за последние семь лет, из которых пять было очень активно уделено судебной реформе, созданию органам квалификационного отбора квалификационного оценивания, когда все судьи страны были вынуждены пройти квалификационное оценивание, я обращаюсь к судьям с одной простой просьбой - найдите способ коммуникации через доступные источники информации. Имеются в виду сайты органов судебной власти для того, чтобы немного объяснить мотивы принятия решений", - подчеркнул Смирнов.

Смирнов отметил, что украинское общество чувствует несправедливость и с ним "надо говорить". По его словам, это зависит не только от судов, но и от всех ветвей власти в стране.

При этом Смирнов отметил, что судьи имеют полное право сказать "нет" сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам.

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"Не бойтесь этого делать, никогда. Имейте свое мнение, имейте свою позицию, отстаивайте ее. Потому что все резонансные дела, они не возникают откуда-либо. Их вам приносят эти самые правоохранительные органы, которые отвечают за качество, за законность и за допустимость собранных доказательств", - заявил Смирнов.

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Автор: Виталий Саенко