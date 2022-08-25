На Банковой подчеркнули, что любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны РФ в будущем.

Переговоры с Россией о прекращении войны сейчас невыгодны как для Украины, так и для Европы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны РФ в будущем.

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через определенное время", - отметил Подоляк.

Он отметил, что в Украину не вернутся многие наши граждане и не придут инвестиции, если война не завершится полностью.

"Это будет" серая зона", которая нарастает и которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сказал Подоляк.

Кроме этого, переговоры спровоцируют Россию на более вызывающее поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Подоляк добавил, что в Украине из-за войны существенно снижается качество жизни, и в Европе также будет наблюдаться определенное ухудшение. "Но это плата за такую интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время", – подчеркнул он.

Советник главы ОП убежден, что возвращаться к разговорам о переговорах с агрессором можно только после того, как последние надежды Кремля победить Украину потерпят крах. "Только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну", – сказал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры с Россией о прекращении войны в Украине сейчас являются неправильными.

Она подчеркнула, что до 24 февраля было сделано все, чтобы дипломатическим путем предотвратить войну. "Президент России решил разрушить эти мирные переговоры, и вот уже полгода он разрушает невиновную страну", - сказала Бербок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил мнение, что проведение мирных переговоров Украины с Россией на данный момент стало бы катастрофой для всего мира.

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