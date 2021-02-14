По словам Ермака, партия "Слуга народа" открыта к объединению с теми, кто поддерживает курс Зеленского.

В "Слуге народа" готовы к сотрудничеству с партиями, поддерживающими курс президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, Ермак допустил возможность объединения с другими партиями.

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"Партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, курс президента, развитие Украины, нашу евроинтеграцию, поддерживают реформы, борьбу с коррупцией, - весь план, с которым президент и партия "Слуга народа" шли на избирательную кампанию. Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык, если мы вместе будем видеть, как реформировать и строить страну – почему нет?", - сказал он.

При этом глава ОП отметил, что о конкретных договоренностях речь пока не идет.

Ранее стало известно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией " Батькивщина". До этого председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что пока не допускает переформатирование монобольшинства.

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Автор: Юрий Годован