Участники совещания также обменялись мнениями и поделились видением путей реализации этой задачи на национальном и международном уровнях.

В пятницу, 26 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова провела совместное совещание по продлению санкций Европейского Союза, примененных к бывшим высокопоставленным чиновникам Украины и их ближайшему окружению.

В совещании приняли участие вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, заместитель главы МИД Эмине Джапарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, директор НАБУ Артем Сытник, и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, и.о. руководителя САП Максим Грищук, говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

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Участники мероприятия обсудили риски отмены санкций в отношении бывших украинских чиновников и лиц из их окружения, которых в санкционном списке ЕС в 2014 году было 22, а сейчас, по результатам ежегодного пересмотра, в нем осталось менее половины – 10, а также меры для предотвращения исключения из него отдельных лиц.

"Во время визита на седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюссель наша официальная делегация получила информацию о риске отмены санкций в отношении двух бывших чиновников. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть общая государственная задача, и мы должны принять все возможные совместные меры, чтобы санкционный список оставался устойчивым", – отметила Ирина Венедиктова.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подтвердила наличие сигналов о возможном исключении некоторых лиц из санкционного списка ЕС и заверила, что сейчас идет диалог со странами-участницами для сохранения ограничительных санкций.

Участники совещания также обменялись мнениями и поделились видением путей реализации этой задачи на национальном и международном уровнях.

"Мы должны обратить внимание европейских коллег на то, что уголовные производства в отношении подсанкционных лиц расследуются и в этом процессе есть прогресс. В частности, результатом быстрого, полного и беспристрастного расследования должно стать направление обвинительных актов в суд. В то же время, необходимо обеспечить соблюдением права подсанкционных лиц на эффективное средство юридической защиты", – заявила генпрокурор.

Подводя итоги встречи, участники договорились о наработке концепции, которая как защитит интересы государства, так и предоставит необходимые инструменты для работы на этом направлении.

"Необходимо использовать весь набор как процессуальных, так и дипломатических инструментов для обеспечения реального диалога между всеми сторонами", – подытожила генеральный прокурор.

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Автор: УНИАН