Украинский список офшорных зон будет обновлен с учетом правовых норм ЕС.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Решением Кабинета министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах», - сказано в сообщении.

Отмечается, что утвержденный план предусматривает:

обеспечение обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и Организации экономического сотрудничества и развития;

предотвращение незаконного вывода средств за границу, в том числе и в оффшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);

предоставление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно общему стандарту отчетности (CRS).

Кроме того, предусматривается дальнейшая имплементация плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

Еще один пункт плана способствует принятию мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость налогового кредита с учетом категории риска субъектов хозяйствования - участников схем уклонения от налогообложения.

Борьба с офшорами

В 2017 году Украина присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов - Base erosion and Profit Shifting (BEPS). В июле 2018 года наша страна подписала многостороннюю конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Верховная Рада в феврале 2019 года приняла президентский законопроект «О ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения», который даст возможность Украине внести необходимые изменения во все действующие международные договора Украины об избежании двойного налогообложения.

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Автор: Богдан Слуцкий