Также в Кремле заявили, что у них нет понимания о сроках возможной встречи в "нормандском формате".

Кремль готов предметно договариваться о деэскалации ситуации на Донбассе, однако для этого нужно выполнить уже существующие договоренности.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий призыв президента Украины Владимира Зеленского, передает kommersant.

Песков отметил, что российская сторона тоже готова предметно договариваться, но "перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности".

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"Грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности — не думаем, что это правильная практика", - высказал мнение Песков.

На вопрос о возможности встречи лидеров в рамках "нормандского формата" он ответил, что намеки на эту встречу никогда не исчезали. "Но понимания по конкретным срокам по такой встрече нет по тем причинам, о которых я говорил", - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции заявил, что Киев готов предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе, а необходимые решения можно обсудить во время нового саммита в "нормандском формате".

Как известно, встречи в "нормандском формате" не проводились уже больше года. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. Власти Украины настаивают, что нынешний "нормандский формат" является неэффективным и выступают за включение в переговорный процесс США.

Как сообщал УНИАН, 11 января президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что поддерживает инициативы Зеленского по проведению встречи в "нормандском формате" и поддержал привлечение США к этому формату.