Украинская сторона выразила надежду на продуктивный и результативный диалог.

В Киеве сегодня вечером началась встреча политических советников лидеров Украины, Германии и Франции в рамках "нормандского формата".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во встрече принимают участие руководитель Офиса Андрей Ермак, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Пльотнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, которые прибыли в Украину с визитом.

Отмечается, что в начале встречи Ермак поприветствовал гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог.

Как известно, встречи в "нормандском формате" не проводились уже больше года. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

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