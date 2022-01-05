Жозеп Боррель вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетят линию разграничения в Луганской области.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter.

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Боррель отметил, что 4 января начал свой первый в 2022 году визит в Украину.

"В связи с усилением военного наращивания России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать важные реформы, которые являются ключевыми для устойчивости", - написал Боррель.

Он добавил, что намерен посетить Станицу Луганскую и Киев.

По информации МИД, планируется, что сегодня, 5 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Боррель посетят линию разграничения в Луганской области.

Также Кулеба и Боррель проведут переговоры.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября 2021 года в Bloomberg вышла статья, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.