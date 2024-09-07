Александра Устинова рассказала, какая у Украины есть проблема с мужчинами, которые сбегают за границу, пока ее муж владеет недвижимостью в США и не собирается возвращаться.

Глава фракции "Голос" Александра Устинова пожаловалась на "мягкое" законодательство по пересечению границы мужчинами, которых в Украине за уклонение от мобилизации ждет судебный срок.

В эфире программы "Є питання" на Youtube нардеп заявила, что слишком много тех украинцев, которые пересекают границу незаконным путем. Это происходит, по ее словам, по причине легкого наказания за это — административной ответственности.

"Вчера рассматривался вопрос уклонистов - людей, бегущих за границу. У нас на самом деле сейчас огромная проблема. Правоохранители жаловались, давали статистику, что из 183 вынесенных судебных приговоров только 11 приговоров, где людей реально осудили на срок заключения", - заявила Устинова.

Стоит отметить, что, исходя из данных, указанных в ее декларации, ее муж, Алексей Яцюк, приобрел в США дом на 321 кв. м., земельный участок на 697 квадратных метров и новый автомобиль Mazda CX-5. Вступление в право, как указано, произошло 29 марта 2022 года, что свидетельствует о том, что супруг Устиновой находился в США после 24 февраля.

Скандалы с украинскими нардепами

23 августа 2024 года из страны сбежал народный депутат Артем Дмитрук. Только после того, как он пересек границу, Офис Генпрокурора объявил ему подозрение.

Как сообщал советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, у следствия не было законных оснований для того, чтобы задержать нардепа. Сейчас же Генпрокуратура устанавливает все детали касаемо того, как Дмитруку удалось пересечь границу.

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