Он замечает, что учреждение знает, что делать в разных случаях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверяет, что по состоянию на сегодня у украинских государственных органов нет оснований эвакуировать свои документы в связи с возможной эскалацией со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания СНБО в Харькове.

Отвечая на вопрос, пришло ли уже время для украинских государственных органов прятать и вывозить документы в связи с возможной эскалацией со стороны России, Данилов заверил: "все учреждения, которые работают на территории нашей страны, работают согласно тех регламентов, которые есть, соответственно, для тех или иных времен жизни-бытия нашей страны. На сегодняшний день мы не имеем оснований для того, чтобы вывозить сейчас, эвакуировать документы, о которых вы говорите".

Он добавил, что если такие основания будут, то соответствующие органы и структуры сразу будут "работать в соответствующем направлении".

"Еще раз подчеркиваю, что мы работаем согласно тех нормативно-правовых актов, которые есть в каждом учреждении. Каждое учреждение знает, что делать в случае "а", в случае "b", в случае "c". Все понимают, как им двигаться. На сегодняшний день никто никуда не движется, потому что оснований для тех процессов, о которых вы говорили, на сегодняшний день, на 11 февраля 2022 года, мы не видим", - подытожил Данилов.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Офисе генерального прокурора опровергли информацию о якобы перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов.

"В офисе генпрокурора сейчас проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе, личных дел работников и мест их хранения. Это не связано с эвакуацией документов в другие места", - сказала начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук, комментируя фото с мешками с документами в коридорах здания учреждения.

Также она опровергла информацию о якобы эвакуации серверного оборудования Единого реестра досудебных расследований.

"Оно не демонтировалось и не перемещалось, и находится в предварительно определенных местах", - сказала Савчук.

Она подчеркнула, что все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме.

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