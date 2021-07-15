Тупицкому нужно явиться в Офис генпрокурора 16 июля в 11:00.

Бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора с целью вручить сообщение о подозрении.

Об этом написал в Facebook адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

Тупицкого вызвали на 11 часов 16 июля в помещение Офиса генпрокурора.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда еще нет, но до утра планируют написать", - сообщил он.

Адвокат также написал, что дело касается решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а заявителем является народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин.

Кравец опубликовал фотографию вызова с подписями Тупицкого и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Увольнение Тупицкого

14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Справка УНИАН. 28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал воздействие на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания в сочетании с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Оба судьи обжаловали указ президента в Верховном суде.

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Автор: Олег Давыгора