Президент Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Охрана не допустила уволенных указом президента с должности судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина в здание суда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном суде Украины.

Собеседник УНИАН также предоставил видео, на котором видно, как сотрудники Управления госохраны отказываются пропускать Касминина на территорию суда.

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28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий оспаривал этот указ в Верховном суде. 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

В конце января 2021 года Тупицкий призвал президента созвать заседание СНБО из-за действий сотрудников УГО, которые не пропускают его в здание КС. Он назвал это "блокированием работы" КС.

27 марта 20 21 года Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины».

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Автор: Дмитрий Хилюк