Президент подчеркнул необходимость объединения мира на поддержку проекта резолюции Генассамблеи ООН по спецтрибуналу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без создания спецтрибунала имеющихся в настоящее время международно-правовых инструментов недостаточно для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России за преступление агрессии против Украины.

Об этом президент заявил в вечернем обращении. По его словам, вчера было сделано несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость и привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне.

"Мы уже сотрудничаем со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. Мы уже наладили взаимодействие с Международным уголовным судом и будем его наращивать", - отметил он.

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Однако, по словам Зеленского, имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости, ведь даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.

"За первичное преступление. Преступление, которое породило все другие преступления этой войны - и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. Именно тогда все это началось. Чтобы была ответственность за агрессию, нужен специальный трибунал – в придачу к Международному уголовному суду. И мы делаем все, чтобы создать такой трибунал", - сказал глава государства.

Он уточнил, что именно этой задаче было посвящено обращение первой леди Украины Елены Зеленской к парламенту и народу Великобритании.

Президент напомнил, что сейчас продолжается визит Зеленской в Соединенное Королевство, во время которого она призвала Великобританию стать лидером в глобальных усилиях для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для возвращения справедливости.

"Этот опыт есть у британцев, это является частью нашей общей с ними исторической памяти. Зимой 1942 года, когда еще никто не мог предсказать, когда завершится вторая мировая война, именно в Лондоне представители союзников подписали Сент-Джеймскую декларацию. Документ, с которого начался путь в Нюрнбергский трибунал, то есть к справедливости после той войны", - пояснил Зеленский.

Президент рассказал, что сейчас Украина имеет "мощное сотрудничество" с Нидерландами, которые помогают с созданием Офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений, а также Украина сотрудничает с Францией, которая помогает в полевой работе с документированием российских преступлений.

"И должны объединить мировую большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу. Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой. Верю, что Великобритания проявит свое лидерство именно в этой борьбе за справедливость", - подчеркнул он.

Спецтрибунал для российского руководства

Как сообщал УНИАН, 22 сентября была создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросом создания специального международного трибунала по преступлениям России.

В начале октября, обращаясь к участникам публичных дебатов "Война и закон" в Париже, Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы наказать руководство России за развязанную войну.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию страной-террористом. Также делегаты призвали создать специальный международный трибунал для преступлений РФ.

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