Насиров собирается отсудить миллион гривень у свидетельствовавшего в его деле врача

Врач давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова.

Шевченковский районный суд Киева сегодня рассмотрит дело против врача, который свидетельствовал в уголовном производстве восстановленного судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который требует от врача 1 млн гривен возмещений.

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Мне сообщили, что сегодня в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело врача, свидетельствующего по уголовному производству Романа Насирова», - заявила она.

Супрун отметила, что врач Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии имени академика М.Д. Стражеско. Национальное антикоррупционное бюро Украины обращалось в Институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Насирова.

Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова.

Супрун отметила, что Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные огласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения.

Министр обратилась к журналистам и всем неравнодушным обратить внимание на это дело. «Приходите сегодня в суд в 13:30 поддержать Максима Соколова! Улица Дегтяревская, 31А. Нельзя допускать давления и запугивания граждан, которые не боятся говорить правду», - добавила Супрун.

В свою очередь, как отмечает общественная организация Центр противодействия коррупции, «Насиров теперь через суд хочет заставить врача, который подтвердил, что его диагноз – «фейк», заплатить ему 1 млн грн. Сегодня суд вынесет окончательное решение по делу».

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт относительно Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

17 января 2018 года тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявил, что Великобритания подтвердила, что Насиров имеет британский паспорт.

11 декабря Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС.