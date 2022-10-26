Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Украину / скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Гвинея-Бисау поддержит украинские усилия по созданию специального трибунала за преступления Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве.

Президент Украины рассказал, что Эмбало стал первым африканским лидером, посетившим Украину после начала полномасштабной войны России против Украины.

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"Развязанная Россией преступная война, сознательно спровоцированные Россией кризисы на продовольственном и энергетическом рынках, в международных отношениях в целом значительно ухудшили социальные и политические условия в десятках стран. Миллионы людей в Африке, Азии, Европе оказались из-за российской агрессии в худших обстоятельствах за время жизни нескольких поколений. Поэтому сейчас необходимо объединение всех добросовестных лидеров и государств мира, чтобы преодолеть угрозы нашей общей безопасности, которые возникли по вине Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

"Я проинформировал господина президента относительно новых эскалационных шагов. Поблагодарил Гвинею-Бисау за поддержку принципов международного права и территориальной целостности Украины во время голосования на Генассамблее ООН за резолюцию, которая осуждает преступную российскую попытку аннексии нашей территории. Договорились о дальнейшей поддержке украинских резолюций по компенсационным механизмам, спецтрибуналу и украинскому Крыму", - заявил Зеленский.

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Преступление агрессии России против Украины

Как сообщал УНИАН, с первых дней неспровоцированной агрессии Россия совершает преступления против Украины, в том числе военные преступления, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные жители, а также пытает и убивает гражданских украинцев на захваченных территориях.

В марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности вследствие российского вторжения в Украину.

14 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал создать специальный трибунал в отношении преступления агрессии против Украины для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности.

В сентябре Верховная Рада разрешила проведение процессуальных действий на территории Украины не только прокурору Международного уголовного суда.

5 октября выступая во время публичных дебатов "Война и закон" в Париже президент Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания российского руководства за агрессию против Украины. Глава государства отметил, что проект соответствующего международного договора был представлен в Киеве дипломатам из стран-партнеров Украины.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой признала российский режим террористическим.

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