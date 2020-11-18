Топ-полисмена уволили из МВД на фоне скандала вокруг ночного клуба его сына / скриншот
Начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова уволили с должности. В кресле чиновник продержался более 10 лет.
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Об этом в комментарии УП сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.
"Начальник департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – рассказал Тракало.
Что предшествовало?
- 14 ноября ночной клуб сына Наумова уличили в нарушении карантина выходного дня, тогда как остальные заведения в Украине вынуждены были придерживаться решения правительства и ограничить свою работу.
- За час наблюдений журналисты Bihus.info насчитали более 20 посетителей. После звонка в полицию к заведению подъехал заместитель Наумова. Через 10 минут он вернулся в авто и уехал, тогда как патрульные пропустили гостей внутрь и тоже зашли в клуб.
- Вокруг заведения выключили освещение, а к автомобилю расследователей вскоре подошла группа молодых людей. Мужчины требовали покинуть территорию и угрожали закрыть шлагбаум. На замечание, что другим людям въезд разрешен, неизвестные ответили: "Никого нет".
- Впоследствии патрульные отчитались журналистам, что ничего не узнали: "Нас на территорию внутрь никто не пустил. То есть, мы не знаем, что там творится". А потом добавили, что ночной клуб работает "на вынос".
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