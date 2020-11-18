14 ноября ночной клуб сына Наумова уличили в нарушении карантина выходного дня.

Начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова уволили с должности. В кресле чиновник продержался более 10 лет.

Читайте такжеЗаявленіе "Эпицентра" в 72-часовой пятнице возмутило Степанова: "Хотите покуражиться - поехали в реанимацию" (видео)

Об этом в комментарии УП сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

"Начальник департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – рассказал Тракало.

Что предшествовало?

14 ноября ночной клуб сына Наумова уличили в нарушении карантина выходного дня, тогда как остальные заведения в Украине вынуждены были придерживаться решения правительства и ограничить свою работу.

За час наблюдений журналисты Bihus.info насчитали более 20 посетителей. После звонка в полицию к заведению подъехал заместитель Наумова. Через 10 минут он вернулся в авто и уехал, тогда как патрульные пропустили гостей внутрь и тоже зашли в клуб.

Вокруг заведения выключили освещение, а к автомобилю расследователей вскоре подошла группа молодых людей. Мужчины требовали покинуть территорию и угрожали закрыть шлагбаум. На замечание, что другим людям въезд разрешен, неизвестные ответили: "Никого нет".

Впоследствии патрульные отчитались журналистам, что ничего не узнали: "Нас на территорию внутрь никто не пустил. То есть, мы не знаем, что там творится". А потом добавили, что ночной клуб работает "на вынос".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская