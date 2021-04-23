Только с участием "ЛДНР": в Кремле предложили провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе

Российская сторона предлагает провести переговоры на Донбассе при участии украинской стороны и террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter