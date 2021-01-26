Тищенко включил камеру на телефоне и начал себя рассматривать.

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который неоднократно становился героем политических шуток, в очередной раз попал в фотообъектив журналистов.

Фото с сегодняшнего заседания парламента опубликовало издание Апостроф.

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На этот раз Тищенко достал смартфон и, когда его коллеги были заняты разговорами по телефону и партийным болтовней, включив камеру, начал себя рассматривать. Авторы фото предполагают, что Тищенко пробовал сделать селфи. Но пока никаких обновлений на страницах в социальных сетях депутата нет.

Тищенко и раньше становился героем мемов. В октябре 2019 парламентарий удивил прессу чудаковатым поведением, а в июне 2020-го не смог назвать журналистке точное количество депутатов Рады, предусмотренное законодательством.

Кроме того, Николай Тищенко оконфузился накануне местных выборов сомнительной кампанией с песком и детьми.

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Автор: УНИАН