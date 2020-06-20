"Плохая память": нардеп Тищенко опозорился в прямом эфире (видео)

Депутат не смог ответить на простой вопрос.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко опозорился в прямом эфире «Апостроф TV». Он не смог ответить на вопрос ведущей о том, сколько народных депутатов находится в Верховной Раде.

Читайте такжеТищенко возглавил киевское отделение партии "Слуга народа"Нардеп начал путаться и сначала сказал, что депутатов 200, а потом 405: «200... подождите, 405, по-моему».

После этого Тишенко предположил, что нардепов 425. При этом ведущая отметила, что их немного больше. В ответ на это нардеп пожаловался на то, что у него уже плохая память, а депутаты постоянно «выходят и заходят».

Согласно данным на сайте Верховной Рады, по состоянию на 20 июня в Раде насчитывается 423 народных депутатов. Хотя согласно Конституции их должно быть 450.

Ранее УНИАН писал, как Николая Тищенко высмеяли за сомнительную акцию с привезенным песком для детских площадок.

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