Тер нос и вел себя как Добкин: Тищенко засекли за странными маневрами на заседании ВР (видео)

Нардепа от "Слуги народа" засекли за странным поведением.

Парламентские журналисты засекли нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко за странным поведеним во время заседания Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

«Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы», – говорится в описании к видео.

Видео: Всеволод Филимоненко

Как сообщал УНИАН, утром 2 октября нардеп Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя возле трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После звонка девушке, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Потом Кива зачем-то поднял штанины и подтянул носки.