Во все предыдущие годы в образе политика доминировали полуофициальные костюмы пастельных тонов.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая еще несколько дней назад ошеломила общественность радикальной сменой имиджа, продолжает удивлять подобранными образами.

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Депутатка подчеркнула свои предпочтения трендовыми деталями, как вот стильный пояс выше бедер, но не изменила уже многолетнему выбору платьев.

Стоит заметить, что во все годы в образе политика доминировали полуофициальные костюмы пастельных тонов. На заседание Рады 28 января депутат пришла же в монохромном платье с ярко-красной полоской в области ключиц.

Похоже, Тимошенко понравились высокие укладки, потому что на этот раз парламент депутат посетила снова с пышными накрученными локонами. Как и ранее, лидер "Батькивщины" предпочитает естественный макияж, ограничиваясь легкими тенями и почти незаметной помадой, что без сомнения входит в топ трендов начале 2021 года.

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Автор: УНИАН