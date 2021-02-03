Томиленко назвал решение ввести санкции против "медиахолдинга Медведчука" "наступлением на свободу слова".

Национальный союз журналистов раскритиковал решение Украины ввести против медиахолдинга соратника кума Путина Тараса Козака санкции.

Об этом говорится в заявлении председателя НСЖУ Сергея Томиленко.

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Ситуацию с блокированием телеканалов он назвал "чрезвычайной", а само "решение" "наступлением на свободу слова".

"Политическая принадлежность украинских владельцев, зарегистрированных в Украине СМИ, - не преступление. Решение украинской власти является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова", – заявил Томиленко.

НСЖУ пообещал проинформировать о "чрезвычайной ситуации" Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, офис ОБСЕ по вопросам свободы медиа.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.

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Автор: УНИАН