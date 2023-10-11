По данным Гостаможслужбы, жена заместителя министра внутренних дел Украины, которую обвиняли в перевозке наличных, вообще не пересекала государственную границу.

Государственная таможенная служба Украины опровергла ранее распространенную в некоторых СМИ информацию об обнаружении венгерской стороной на КПП "Захонь" значительной суммы валюты, которую якобы перевозила жена заместителя министра МВД Украины 29 сентября 2023 года.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, о том факте, что эта информация не соответствует действительности, украинскую сторону 5 октября официально проинформировали венгерские коллеги во время погранично-представительной встречи таможенной и пограничной служб на КПП "Чоп – Захонь".

Согласно сообщению, в протоколе смежная сторона четко отметила, что "в период с 28 по 30 сентября 2023 года в пункте пропуска "Захонь" представителями полиции не обнаруживались какие-либо средства, перемещавшиеся с сокрытием от погранично-таможенного контроля, а также им не известно о декларировании средств в размере 13 млн долларов США".

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Кроме этого, отмечают в Гостаможслужбе, по результатам проверок, проведенных пограничными и правоохранительными органами Украины, указанное в сообщении лицо вообще не пересекало в 2023 году государственную границу Украины. Подтверждающие этот факт документы уже направлены в Центр противодействия дезинформации СНБО для учета в работе и принятия соответствующих решений.

"Учитывая это, еще раз обращаем внимание представителей СМИ, что Государственная таможенная служба Украины всегда готова оперативно отвечать на запросы журналистов относительно подтверждения или опровержения информации. Учитывая растущее количество ИПСО в условиях полномасштабного вторжения РФ и попыток дестабилизации ситуации через распространение ложной информации относительно органов государственной власти, просим проверять информацию через официальные источники", – говорится в заявлении Государственной таможенной службы Украины.

Напомним, в конце сентября 2023 года бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что жена заместителя министра внутренних дел Василия Тетери вывезла из Украины в Венгрию 13 млн долларов.