Конкурс на должность старшего оперативного сотрудника Оперативно-технического управления НАБУ выиграл муж начальника отдела по работе с персоналом НАБУ Михаил Саморай.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.

«В октябре НАБУ провело конкурс на должность старшего оперативного сотрудника оперативно-технического управления НАБУ. Выиграл конкурс Михаил Саморай – кладовщик и по совместительству муж начальницы отдела кадров НАБУ Елены Саморай. Еще в прошлом году Михаил Саморай искал работу кладовщика на 12 тысяч гривень. А теперь (с зарплатой в минимум 50 тысяч) будет руководить другими оперативниками НАБУ», - написал Речинский.

Как указывает журналист, назначение Михаила Саморая связано с тем, что его супруга – Елена Саморай – выполняет указания директора НАБУ по связанным с кадровой политикой вопросам, а назначение мужа – своего рода расчет.

«Почему выиграл Саморай? Сытник фактически рассчитался с начальницей управления кадров за проведение выгодной директору НАБУ кадровой политики. Именно Саморай как главный кадровик оформляла фейковое увольнение с должности руководителя подразделения детективов Александра Кареева (фейковое – потому что суд уже признал увольнение Кареева незаконным), который вскрыл коррупционные связи Сытника и работу бюро в интересах фигурантов уголовных дел. И именно Саморай сейчас делает все возможное, чтобы протянуть на должность заместителя руководителя Главного подразделение детективов – руководителя второго подразделения детективов нужного Сытнику человека», - утверждает Станислав Речинский.

Речинский также напомнил, что вместе с Сытником работают двое его кумовей - руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский и начальник отдела Специализированной прокуратуры Александр Омельченко.

«Теперь давайте поднимемся над ситуацией. Сытник говорит, что решение суда, которым он признан коррупционером – неправильное. Во-первых, история не знает ни одного украинского чиновника, который бы согласился с решением суда, которым он признан коррупционером. Во-вторых, назначение к себе в структуру кумовей и целые супружеские пары за «особые заслуги» – это тоже прогрессивная западная практика? Рано или поздно за все нужно будет ответить. Просто чем позже, тем толще будет дело», - пишет журналист.

Напомним, глава подразделения детективов НАБУ в 2016–2020 годах Александр Кареев выиграл суд по оспариванию своего незаконного увольнения из НАБУ. Также в эфире одного из телеканалов Кареев сообщил, что Артем Сытник и другие высшие должностные лица НАБУ передавали фигурантам расследований информацию о предстоящих следственных действиях и срывали таким образом спецоперации.

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Автор: УНИАН