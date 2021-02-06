В своей декларации нардеп указал доход в размере миллиона гривень от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области.

Журналисты обнаружили связь между нардепом "Оппозицонной платформы – За жизнь" Ильей Кивой и компанией, зарегистрированной жителем оккупированных территорий Луганской области.

Об этом говорится в расследовании Bihus info.

В своей декларации нардеп указал доход в размере миллиона гривень от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области. Журналисты выяснили, что арендовала тот объект ТОВ "Компания Сиквел", которая зарегистрирована во Львове. Печать этой фирмы была обнаружена на фотографиях, которые в октябре 2020 года опубликовала Служба безопасности, когда накрыла крупный конвертационный центр. Позднее выяснилось, что по адресу регистрации такой компании нет.

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В итоге журналистам удалось разыскать человека, который зарегистрировал ТОВ "Компания Сиквел". Им оказался житель "ЛНР" Александр Попивший.

"Он ходит в военной форме, ненавидит "укропов", лечится в Москве, поздравляет с днем рождения молодую республику, а затем приезжает к "укропам", регистрирует фирму, и эта фирма начинает платить нездоровые деньги за аренду бурьянов (жомовой ямы) Ильи Кивы", – говорится в расследовании.

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Автор: УНИАН