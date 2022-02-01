Бывший начальник Службы безопасности президента Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве.

Суд разрешил заочное следствие и заключение под стражу главного охранника экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявляют, что такие решения суда дают право стороне обвинения начать в отношении экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии обвиняемого (in absentia).

Бывший начальник Службы безопасности президента Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

По данным следствия, отмечается в сообщении, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью сокрытия бывшего президента Украины на территории Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним. При этом, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Константине Кобзаре, который в ночь на 22 февраля 2014 года бежал вместе с ним в Россию.

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Как сообщал УНИАН, Кобзарь был допрошен в июне 2018 года в рамках дела о госизмене Виктора Януковича, где он свидетельствовал через конференцсвязь, что якобы кортеж Януковича был обстрелян 21 февраля 2014 года.