Также Алексей Данилов убежден, что Окружной админсуд Киева не решится восстановить полномочия Виктора Януковича как президента.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает беглого президента Виктора Януковича гражданином России.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, не дестабилизирует ли ситуацию в стране рассмотрение Окружным административным судом Киева, в частности, судьей Игорем Качуром, иска Януковича к Верховной Раде. Экс-президент просит признать незаконным постановление ВР от 22 февраля 2014 года о самоустранении его от исполнения обязанностей главы государства.

"Гражданином какой страны является этот господин на сегодня? Насколько я понимаю, это гражданин Российской Федерации. Он там уже столько времени находится... Я не представляю, каким образом гражданин Российской Федерации имеет большое желание что-то у нас отстаивать. Тем более когда у нас происходили все эти вещи, погибшие на Майдане... Я хочу посмотреть в глаза тем людям, которые принимают все те вещи. Потому что те люди, которые погибли на Майдане, на фронте - это ответственность тех, кто в свое время перепугались, бросили страну и бежали из этой страны", - сказал Данилов.

"Когда будет (суд - УНИАН), будем смотреть, что будет происходить. И не имеет значения фамилия судьи, которая будет рассматривать дело. Я не хочу ни на кого давить, но демократия демократией, а защита страны - это защита страны", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2021 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий главы государства.

Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента.

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года на 10:15.

Читайте такжеАдвокаты Януковича опровергают информацию о смерти его жены Людмилы22 февраля 2014 года после бегства Януковича в Российскую Федерацию Верховная Рада приняла постановление о его самоустранении. Парламент установил, что Янукович "неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, кто не выполняет свои обязанности".

В январе 2022 года Янукович подал в ОАСК еще один иск к Верховной Раде, в котором требует признать отсутствие у нее полномочий лишать звания президента Украины другим способом, кроме как путем импичмента. Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия закона Украины от 4 февраля 2015 года (№ 144-VIII).

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